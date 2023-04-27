"الزكاة والجمارك" تستعرض مبادرات تيسير التجارة في معرض "Sea Asia 2023" في سنغافورة

وتأتي مشاركة "الزكاة والضريبة والجمارك" في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة في المناسبات والمعارض والمؤتمرات المتخصصة في المجالات الزكوية والضريبة والجمركية، والالتقاء بنظرائها في الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات، إلى جانب التأكيد على دورها الذي تقوم به نحو تعزيز القطاع اللوجستي في المملكة من خلال خدماتها الجمركية التي تُقدمها، وضمن مساعيها لدعم كل ما من شأنه أن يُحقق رؤيتها في أن تُصبح المملكة منصةً لوجستية عالمية، كما تُحقق هذه المشاركة الخروج بمكتسبات، من أبرزها تعزيز دور المملكة في السوق العالمي من خلال عرض وتقديم الخدمات والحلول الرقمية والتقنية في العمل الجمركي، بالإضافة إلى معرفة أهم التحديات التي تواجه القطاع اللوجستي.