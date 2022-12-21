أمانة العاصمة المقدسة تجهّز خطة للطوارئ لاستقبال الأمطار في مكة

يأتي ذلك حرصًا على إبعاد كل ما يمكن أن يشكّل خطرًا على أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين، وتهيئة الأجواء الآمنة لهم، وتفادي أي مخلفات أو تجمعات للمياه قد تنتج عن الأمطار، وتسخير إمكانياتها الآلية والبشرية، من خلال متابعة التحذيرات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد وكل الجهات الرسمية المعنية.