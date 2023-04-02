"شؤون المسجد النبوي" تدشِّنُ مبادرةَ "كيف أخدمك"

وتقدم الحملة - التي دشنت بحضور مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ووكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية صالح بن عيد العوفي- المساعدةَ في الإرشاد للمفقودات، والمساعدة في استخدام الهاتف، وخدمة الاستفسار عن الحج والعمرة، وخدمة طلب الحصول على المصاحف، سعياً من وكالة شؤون المسجد النبوي إلى توفير جميع سبل الراحة للزوار والمصلين؛ ليؤدوا عبادتهم بطمأنينة وراحة.