جموع المصلين يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد النبوي في ليلة الـ27 من رمضان

وحرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة، على التهيئة الكاملة للمسجد النبوي، ووضع كل الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين، ومساعدتهم على قضاء أوقات مليئة بالذكر والعبادة، والعمل على تطوير خدماتها، والسعي لتسهيل الخدمات، وتقديمها لزوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.