تسهيلات واختصار للوقت.. خدمات "الأحوال المتنقلة" متاحة في 42 موقعاً بالمملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض خدماتها اليوم للنساء في الثانوية الثانية، والاثنين في الثانوية الثالثة بمحافظة الدوادمي لمدة يوم لكل منهما، وللرجال في ثانوية مالك بن دينار بمدينة الرياض لمدة يومين، ويوم الثلاثاء للرجال والنساء في شركة مهارة للموارد البشرية، وللنساء في الثانوية الرابعة بمحافظة الدوادمي ، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في الثانوية الخامسة بمحافظة الدوادمي وللرجال في مكتب التعليم بالعريجاء لمدة يوم لكل منهم، وللنساء والرجال في الهيئة العامة للعقار لمدة يومين، ويوم الخميس تقدم الخدمة للنساء في الثانوية السادسة بمحافظة الدوادمي لمدة يوم.