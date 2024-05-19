تسهيلات واختصار للوقت.. خدمات "الأحوال المتنقلة" متاحة في 42 موقعاً بالمملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (42) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض خدماتها اليوم للنساء في الثانوية الثانية، والاثنين في الثانوية الثالثة بمحافظة الدوادمي لمدة يوم لكل منهما، وللرجال في ثانوية مالك بن دينار بمدينة الرياض لمدة يومين، ويوم الثلاثاء للرجال والنساء في شركة مهارة للموارد البشرية، وللنساء في الثانوية الرابعة بمحافظة الدوادمي ، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في الثانوية الخامسة بمحافظة الدوادمي وللرجال في مكتب التعليم بالعريجاء لمدة يوم لكل منهم، وللنساء والرجال في الهيئة العامة للعقار لمدة يومين، ويوم الخميس تقدم الخدمة للنساء في الثانوية السادسة بمحافظة الدوادمي لمدة يوم.
وفي منطقة الجوف تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة يوم الاثنين للرجال في متوسطة سعيد بن زيد بدومة الجندل، وللنساء في المتوسطة الثالثة بدومة الجندل لمدة يومين لكل منهما، ويوم الثلاثاء للرجال في متوسطة معاوية بن أبي سفيان بمركز ميقوع، وللنساء في متوسطة وثانوية مركز ميقوع لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في متوسطة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بدومة الجندل، وللنساء في المتوسطة الرابعة بدومة الجندل لمدة يومين لكل منهما.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة اليوم بتقديم الخدمة للرجال في متوسطة الملك فهد ببني سار، وللنساء في مدرسة مجمع سبأ بنت سفيان بالربيان، ويوم الاثنين في مجمع ابتدائي ومتوسطة وثانوية الحكمان، ويوم الثلاثاء في مدرسة متوسطة أسماء بنت عمر الأنصارية بالجادية، وللرجال في مدرسة متوسطة الأطاولة بمحافظة المندق لمدة يومين لكل موقع.
وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة اليوم للرجال في مدرسة الأحنف بن قيس، وللنساء في الثانوية الحادية عشرة بالعريسة، ويوم الثلاثاء للرجال والنساء في أمانة نجران، ويوم الأربعاء للنساء في مركز المشعلية لمدة يومين لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها للرجال اليوم في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم لكل منهما، فيما تقدم الخدمة للرجال في مركز العفيرية لمدة أربعة ايام.
وفي منطقة حائل تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في متوسطة وثانوية الشعلانية للبنين، وثانوية حراء للبنين بمحافظة بقعاء، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في ثانوية الأميرة نورة للبنات بمدينة حائل، ومتوسطة وثانوية الشيحية للبنات بمحافظة بقعاء لمدة يوم لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير بتقديم الخدمة اليوم للرجال والنساء في مركز الصبيخة، والنقيع، والحبيل، لمدة ثلاثة أيام لكل منهم.
وفي منطقة القصيم تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مهرجان الموهبة والابتكار لمدة أسبوع، وللنساء في مركز الخشيبي بمحافظة الرس لمدة يومين، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للنساء في مركز دخنة لمدة يومين.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة المدينة المنورة خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة العيص، ومركز الخدمات الشامل بالهيئة الملكية بينبع لمدة أسبوع لكل منهما.
وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال في الشركة السعودية للكهرباء، والهيئة الملكية بالجبيل لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في المديرية العامة للشؤون الصحية لمدة يومين.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها؛ حيث تعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.