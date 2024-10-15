بالأرقام .. تعرف على معدلات التبادلات التجارية والاستثمارية بين المملكة ومصر

يشهد التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 48 مليار ريال سعودي. وتأتي المملكة في المرتبة السابعة بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر.
توزع التبادل التجاري بين الصادرات السعودية التي بلغت 28 مليار ريال، بينما بلغت الواردات السعودية من مصر 20 مليار ريال. تتركز أبرز الصادرات السعودية إلى مصر في المنتجات المعدنية، واللدائن، ومنتجات الألومنيوم، والمنتجات الكيميائية العضوية. أما الواردات من مصر فتشمل المنتجات المعدنية، الفواكه، المنتجات النباتية، والمعادن العادية.
من حيث الاستثمارات، يصل حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 127 مليار ريال، موزعة على أكثر من 6830 شركة. بينما بلغت الاستثمارات المصرية في المملكة حوالي 18.7 مليار ريال موزعة على 805 شركات، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
تشمل أهم واردات المملكة من مصر الفواكه، المنتجات الغذائية، والمعادن، بينما تصدر المملكة إلى مصر منتجات مثل الألومنيوم، اللدائن، والمنتجات الكيميائية.