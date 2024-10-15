بالأرقام .. تعرف على معدلات التبادلات التجارية والاستثمارية بين المملكة ومصر

توزع التبادل التجاري بين الصادرات السعودية التي بلغت 28 مليار ريال، بينما بلغت الواردات السعودية من مصر 20 مليار ريال. تتركز أبرز الصادرات السعودية إلى مصر في المنتجات المعدنية، واللدائن، ومنتجات الألومنيوم، والمنتجات الكيميائية العضوية. أما الواردات من مصر فتشمل المنتجات المعدنية، الفواكه، المنتجات النباتية، والمعادن العادية.