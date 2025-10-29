إطلاق "إكساب السعودية" ككيان استثماري عالمي في مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض

أعلنت “إكساب السعودية”، الكيان الاستثماري العالمي، عن انطلاقها الرسمي خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 في الرياض، لتقدّم نموذجًا جديدًا في توظيف رأس المال يجمع بين الاستدامة المالية والأثر التنموي العابر للحدود.
وجاء إطلاق الشركة بتوجيه من القيادة الرشيدة، تأكيدًا لالتزام المملكة بدعم نمو اقتصادي عالمي أكثر شمولًا، ينسجم مع تطلعات رؤية السعودية 2030 نحو تعزيز التنمية المستدامة وتوسيع الأثر الاقتصادي للمملكة عالميًا.
وحملت “إكساب السعودية” شعارها الرسمي “نستثمر في مستقبل مشترك”، مجسدةً نهجًا استثماريًا متكاملًا يجمع بين تحقيق العوائد المستدامة وتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي الحقيقي في مختلف الأسواق.
وخلال حفل الإطلاق، استعرض الرئيس التنفيذي الأستاذ يزيد اليحيى الرؤية الاستراتيجية للشركة، مؤكدًا أن “إكساب السعودية” تنطلق بنهج استثماري مرن ومتقبل للمخاطر، يتيح توجيه رأس المال بكفاءة نحو الأسواق الناشئة والواعدة ذات الإمكانات العالية.
وأوضح “اليحيى” أن الكيان الجديد سيعمل على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، وتعزيز قدرات الأسواق المستهدفة، بما يسهم في توليد فرص نمو شاملة ومستدامة تحقق أثرًا إيجابيًا على مستوى الأفراد والمجتمعات.
واختتمت “إكساب السعودية” مشاركتها بالتأكيد على رؤيتها كـ ذراع استثماري عالمي يرتكز على الانضباط المالي والاستثمار المسؤول، مع التزامها بدعم التحول الاقتصادي العالمي من خلال مشاريع نوعية تعزز من حضور المملكة في المشهد الاستثماري الدولي.