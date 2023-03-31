شاهد.. بنات أمير حائل يظهرن للمجتمع لأول مرّة خلال زيارة خيرية

حرص أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، وحرمه الأميرة الهنوف بنت تركي الفرم الحربي، على أن يكون أول ظهور لبناتهما الأميرات" الجوهرة والعنود ومضاوي" للمجتمع، من خلال زيارة إنسانية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل "رفاق" .
وشارك في الزيارة عمر عبدالله آل عبدالجبار، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل، ووفد من الهيئة.
واطلعت الأميرات على برامج "رفاق"، ثم تجولن داخل مقر الجمعية، واطلعن على أقسامه وعمل كل قسم.
وفي نهاية الزيارة، وزعت الأميرات عددًا من الهدايا لأبناء وبنات الأيتام.
من جهته، شكر مجلس إدارة جمعية "رفاق" الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود أمير منطقة حائل، على زيارة الأميرات، والتي كان لها وقع جميل وتركت أثرًا ملموساً على بنات وأبناء "رفاق".
واختتم مجلس "رفاق" شكره للأمير وحرمه بـعبارة: "حفظكما الله .. وأقر أعينكما بفلذات أكبادكما".