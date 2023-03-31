شاهد.. بنات أمير حائل يظهرن للمجتمع لأول مرّة خلال زيارة خيرية

حرص أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، وحرمه الأميرة الهنوف بنت تركي الفرم الحربي، على أن يكون أول ظهور لبناتهما الأميرات" الجوهرة والعنود ومضاوي" للمجتمع، من خلال زيارة إنسانية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل "رفاق" .