صاعقة رعدية تقتل مواطنًا بـ"أضم".. وأخرى تضرب قطيع إبل بـ"الليث"

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن المواطن الذي تُوفِّي من أثر الصاعقة الرعدية كان يتفقَّد منزلاً له تحت الإنشاء بقرية الوضال بالفحو بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وبصحبته أحد المقيمين، فضربتهما صاعقة رعدية مصاحبة للأمطار التي شهدتها المحافظة مُتسبِّبةً في مقتل المواطن، بينما نجا المقيم، وأُصيب بإصابات بسيطة.