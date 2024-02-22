رئيس البرلمان العربي: إرساء اللبنة الأولى لقواعد الدولة كان ركيزة أساسية في تأسيس المملكة

ونوه العسومي، في بيان اليوم، بما وصلت إليه المملكة من نهضة حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف الميادين والمجالات بصورة عززت مكانتها عربيًا وإقليميًا وعالميًا في إطار رؤية 2030، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجسيدًا للعمق التاريخي الممتد لأكثر من ثلاثة قرون منذ عهد الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى.