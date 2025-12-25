مستشفى المانع بالأحساء ينجح في تنفيذ أول إجراء لإغلاق تمدد شرياني دماغي بالقسطرة

حقق مستشفى المانع بالأحساء إنجازًا طبيًا بنجاح تنفيذ أول إجراء من نوعه لإغلاق تمدد شرياني دماغي نازف بالقسطرة لمريض يبلغ من العمر 45 عامًا، جرى تحويله من مستشفى آخر إثر إصابته بنزيف حاد في الدماغ.
وأُدخل المريض إلى وحدة العناية المركزة تحت إشراف الدكتور ناصر السالم، وبمتابعة من الدكتور تامر الصناديدي، استشاري جراحة المخ والأعصاب، حيث استدعى التشخيص تدخلًا عاجلًا لإنقاذ حياته.
ونُفِّذ الإجراء بواسطة فريق التدخلات العصبية باستخدام ملفات معدنية دقيقة لإغلاق التمدد الشرياني، ما أسهم في السيطرة الكاملة على النزيف واستقرار حالة المريض واستعادته وعيه بالكامل.
ويعكس هذا النجاح مستوى التكامل والخبرة الطبية في مستشفى المانع بالأحساء، والتزامه بتقديم رعاية صحية متقدمة وفق أعلى المعايير.