مستشفى المانع بالأحساء ينجح في تنفيذ أول إجراء لإغلاق تمدد شرياني دماغي بالقسطرة

حقق مستشفى المانع بالأحساء إنجازًا طبيًا بنجاح تنفيذ أول إجراء من نوعه لإغلاق تمدد شرياني دماغي نازف بالقسطرة لمريض يبلغ من العمر 45 عامًا، جرى تحويله من مستشفى آخر إثر إصابته بنزيف حاد في الدماغ.