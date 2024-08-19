بطولات الأسبوع السابع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية من نصيب فرنسا وأمريكا والبرتغال

وتمكّن فريق Team Liquid عبر لاعبه الفرنسي الشاب Clem من الفوز بلقب بطولة "ستاركرافت"، والذي نجح في تحقيق مفاجأة كبيرة بتفوقه على المرشح الأول للبطولة الفنلندي Serral؛ ليعزّز الفريق الفرنسي من موقعه في المركز الثاني على سُلم الترتيب العام لكأس العالم بإضافته 1000 نقطة إلى رصيده، ويحصل على درع البطولة وجائزة المركز الأول البالغة 400,000 دولار.