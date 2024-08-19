بطولات الأسبوع السابع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية من نصيب فرنسا وأمريكا والبرتغال

اختتمت منافسات بطولات الأسبوع السابع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية -الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية-، التي احتضنتها مسارح "SEF أرينا" في بوليفارد رياض سيتي، وأُقيمت في 3 ألعاب شهيرة، هي: "ستاركرافت - كول أوف يوتي: مودرن وار فير - إي أيه إف سي 24".
وتمكّن فريق Team Liquid عبر لاعبه الفرنسي الشاب Clem من الفوز بلقب بطولة "ستاركرافت"، والذي نجح في تحقيق مفاجأة كبيرة بتفوقه على المرشح الأول للبطولة الفنلندي Serral؛ ليعزّز الفريق الفرنسي من موقعه في المركز الثاني على سُلم الترتيب العام لكأس العالم بإضافته 1000 نقطة إلى رصيده، ويحصل على درع البطولة وجائزة المركز الأول البالغة 400,000 دولار.
وفي نهائي أمريكي خالص، تُوّج فريق Atlanta FaZe بلقب بطولة "كول أوف يوتي: مودرن وار فير"، بعد تغلبه على فريق 100 Thieves بنتيجة 4 - 2، ليتمكّن من الظفر بمبلغ 600,000 دولار، ويحصل لاعبه Cellium على مبلغ 50,000 دولار لتحقيقه جائزة أفضل لاعب في البطولة.
واختتمت بطولات الأسبوع السابع من خلال بطولة "إي أيه إف سي 24" بفوز اللاعب البرتغالي JAfonso من فريق Luna Galaxy Esports، وحصوله على 300,000 دولار، إذ تمكن اللاعب من التغلب على منافسه البرازيلي Young بنتيجة كبيرة قوامها 6 - 2 في مواجهة النهائي الكبير.