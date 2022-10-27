نصف مليون و40 نقطة.. "كأس وصافة النخبة".. استحداث يثري نوادر الإبل

رحّب ملاك الإبل بإعلان رئيس نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، مساء أمس الأربعاء باستحداث كأس الوصافة في مسابقة فئة نخبة النخبة بمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السابعة القادمة وتخصيص مبلغ نصف مليون ريال للوصيف، بالإضافة إلى 40 نقطة للتنافس على جائزة الشداد؛ مشيرين إلى أن هذه الجائزة المستحدثة ستخلق تنافسًا وإثارة بين المشاركين.
وعلّق الإعلامي المهتم بقطاع الإبل محمد العمور، قائلًا: "نخبة النخبة هي أقوى وأميز الأشواط، ولا يدخل فيه إلا من يمتلك نوادر النوادر، واستحداث الوصيف في هذه الفئة المميزة سيخلق المزيد من التنافس والإثارة، وسيزيد من عدد المتنافسين لتحقيق النخبة والوصيف".
وقال مالك الإبل فراج الدوسري: إن استحداث جائزة لوصيف الفائزة في مسابقة نخبة النخبة بمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته القادمة؛ مبادرة سيكون لها الأثر الإيجابي في زيادة التنافس بين الملاك، وعمل حراك اقتصادي كبير في أسواق الإبل.
وأضاف: "عودَنَا نادي الإبل برئاسة فهد بن حثلين في كل عام باستحداث منافسة وجائزة جديدة، تخلق حراكًا في قطاع الإبل اقتصاديًّا وتنافسيًّا، وتُحدث إقبالًا من رجال الأعمال على اقتناء فرديات الإبل، وهذا يعزز القوة الشرائية في هذا المجال ويكون لها الأثر الإيجابي لصغار مربي الإبل".
يُذكر أنه سابقًا كان يتوج فائز واحد فقط في منافسات نخبة النخبة في مهرجان الملك عبدالعزيز؛ حيث يشارك الملاك المتنافسون بعشرين فردية من أندر وأجمل ما يملكون من الإبل، وهي المنافسة الوحيدة التي تعتمد على المقابلات المباشرة بين الفرديات وخروج المغلوب منها ولا يزيد عدد المشاركين في هذه المسابقة عن ثلاثة ملاك؛ وذلك لصعوبة المسابقة وقوة نوادر الإبل المشاركة فيها.