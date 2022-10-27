نصف مليون و40 نقطة.. "كأس وصافة النخبة".. استحداث يثري نوادر الإبل

يُذكر أنه سابقًا كان يتوج فائز واحد فقط في منافسات نخبة النخبة في مهرجان الملك عبدالعزيز؛ حيث يشارك الملاك المتنافسون بعشرين فردية من أندر وأجمل ما يملكون من الإبل، وهي المنافسة الوحيدة التي تعتمد على المقابلات المباشرة بين الفرديات وخروج المغلوب منها ولا يزيد عدد المشاركين في هذه المسابقة عن ثلاثة ملاك؛ وذلك لصعوبة المسابقة وقوة نوادر الإبل المشاركة فيها.