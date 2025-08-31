"التقرير السنوي لبرنامج الإسكان": نسبة التملّك السكني ترتفع إلى 65.4% متجاوزة مستهدف 2025

أصدر برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- تقريره السنوي لعام 2024 تحت عنوان "من القرار للاستقرار"، مستعرضًا أبرز مؤشرات الأداء والمنجزات الإستراتيجية التي أسهمت في دعم الاقتصاد الكلي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إلى جانب ما حققه من منجزات مرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك في ظل ما يحظى به البرنامج من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة، انطلاقًا من حرصها على تعزيز الاستقرار السكني للمواطنين.