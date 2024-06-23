بعد إجازة العيد.. 8 نصائح من "شؤون الأسرة" لعودة فعّالة إلى العمل

قدَّم مجلس شؤون الأسرة مجموعة من النصائح لعودة فعّالة إلى العمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.
وأوضح المجلس، أنّ استشعار أفضلية السعي في الأرض لطلب الرزق كفيلٌ لتحفيز الموظف على العودة إلى العمل بحيوية وفعالية بعد الإجازة.
وأضاف، أن العودة السلسة والفعّالة للعمل بعد الإجازة تستلزم الوصول المبكّر للتأقلم قبل بدء اليوم، واللقاء مع الزملاء والتفاعل معهم؛ لتحفيز الأجواء الإيجابية ومعرفة المستجدات، وتنظيم المساحة وإزالة الفوضى للشعور بالراحة والاستعداد لبدء العمل، ثم مراجعة الرسائل في البريد الإلكتروني والاستجابة لها حسب الأولوية.
ونصح "شؤون الأسرة" الموظفين بتحديد أهداف اليوم، والتركيز على المهام الصغيرة القابلة للتحقيق السريع؛ ما يعزّز الشعور بالإنجاز، وأخذ فترات راحة قصيرة للمشي لاستعادة النشاط والحد من التعب، والتخطيط لباقي الأسبوع بعد إنهاء مهام اليوم الأول.
وحثَّ على شرب المياه بانتظامٍ، وتناول وجبات خفيفة وصحية؛ للحفاظ على التركيز والنشاط.