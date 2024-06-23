بعد إجازة العيد.. 8 نصائح من "شؤون الأسرة" لعودة فعّالة إلى العمل

وأضاف، أن العودة السلسة والفعّالة للعمل بعد الإجازة تستلزم الوصول المبكّر للتأقلم قبل بدء اليوم، واللقاء مع الزملاء والتفاعل معهم؛ لتحفيز الأجواء الإيجابية ومعرفة المستجدات، وتنظيم المساحة وإزالة الفوضى للشعور بالراحة والاستعداد لبدء العمل، ثم مراجعة الرسائل في البريد الإلكتروني والاستجابة لها حسب الأولوية.