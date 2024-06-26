مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُنهي معاناة شاب مع "جنف مضاعف" استمر لسنوات

وقال الدكتور بندر السبيعي أن المريض وصل المستشفى، يشكو تعرضه لنوبات من الألم الشديد في كامل العمود الفقري منذ سنوات، نتيجة الإعوجاج الشديد بالفقرات مع صعوبة في النوم والتنفس، كما أن الفحص السريري أظهر وجود تشوه واضح في الشكل العام للجسم، سببه إصابة المريض بميلان في الحوض والذي يتضح جلياً أثناء المشي، الأمر الذي تسبب في صعوبة أداء المريض لمهامه اليومية وممارسة الحياة بصورة طبيعية.