"الأرصاد" تعلن كميات الأمطار في مناطق المملكة.. عسير تسجّل أعلى هطول بـ 72 ملم

أعلن المركز الوطني للأرصاد، كميات الأمطار التي شهدتها مناطق المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تصدّرت منطقة عسير القائمة، بتسجيل أعلى كمية هطول بلغت 72 ملم في بللسمر.
في مكة المكرّمة، سجّلت الكامل 30 ملم، تلتها الشفا بـ24 ملم، والطائف 20 ملم، بينما بلغت كمية الأمطار في الهدا 14.6 ملم، وفي خليص 11.4 ملم، وجدة 4.2 ملم.
أما في المدينة المنوّرة، فقد شهدت العيص هطول 26 ملم، والفقرة 12.6 ملم، بينما سجّلت المدينة المنوّرة 2.4 ملم.
وفي منطقة الرياض، بلغت كمية الأمطار في سدير 16.6 ملم، وفي مرات 12.2 ملم، والقويعية 9.4 ملم.
وشهدت منطقة عسير أمطاراً غزيرة، حيث سجّلت أبها 40.2 ملم، والنماص 34.6 ملم، وبلقرن 25.4 ملم.
وفي منطقة الباحة، بلغت كمية الأمطار في المندق 36.2 ملم، وفي الباحة 28.8 ملم، والعقيق 22.6 ملم.
كما سجّلت المنطقة الشرقية 10.8 ملم في الجبيل، و9.2 ملم في الدمام، وفي منطقة الحدود الشمالية، سجّلت عرعر 24 ملم، ورفحاء 15.6 ملم.
وأشار المركز إلى أن هذه الأمطار جاءت نتيجة حالة عدم استقرار جوي أثرت في مناطق عدة، مع توقعاتٍ باستمرار التقلبات الجوية في الأيام المقبلة، ودعا المركز الجميع، إلى الحذر واتباع تعليمات السلامة، خصوصاً في المناطق المتأثرة بجريان السيول.