"الأرصاد" تعلن كميات الأمطار في مناطق المملكة.. عسير تسجّل أعلى هطول بـ 72 ملم

وأشار المركز إلى أن هذه الأمطار جاءت نتيجة حالة عدم استقرار جوي أثرت في مناطق عدة، مع توقعاتٍ باستمرار التقلبات الجوية في الأيام المقبلة، ودعا المركز الجميع، إلى الحذر واتباع تعليمات السلامة، خصوصاً في المناطق المتأثرة بجريان السيول.