"ميقاتي": خسائر لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي تجاوزت 8 مليارات دولار

وقال "ميقاتي": يمر لبنان بأزمة تاريخية غير مسبوقة تهدد حاضره ومستقبله؛ فهو يعاني من اعتداء إسرائيلي صارخ، والعدوان الإسرائيلي على لبنان تسبب بخسائر إنسانية فادحة، و"إسرائيل" قامت بأبشع الجرائم ضد لبنان وشعبه.