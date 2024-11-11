"ميقاتي": خسائر لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي تجاوزت 8 مليارات دولار

عبّر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن هول الكارثة التي تعيشها بلاده في هذه الأيام من جراء العدوان الإسرائيلي على أراضيها.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض.
وقال "ميقاتي": يمر لبنان بأزمة تاريخية غير مسبوقة تهدد حاضره ومستقبله؛ فهو يعاني من اعتداء إسرائيلي صارخ، والعدوان الإسرائيلي على لبنان تسبب بخسائر إنسانية فادحة، و"إسرائيل" قامت بأبشع الجرائم ضد لبنان وشعبه.
وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية: أدعو دول العالم إلى احترام خصوصية لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وأردف: خسائر لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي تجاوزت 8 مليارات دولار، ونطالب بتأمين أماكن ملائمة للنازحين؛ بسبب العدوان الإسرائيلي، كما نطالب بإنهاء معاناة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وتابع: نعتزم إنشاء صندوق تمويلي يتغذى من إسهامات الدول الشقيقة والصديقة لإعادة إعمار لبنان.