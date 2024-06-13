الجبير: السعودية من أكبر المستثمرين في الطاقة النظيفة ولديها مشروعات ضخمة تستهدف الحد من آثار التغير المناخي

وأشار الوزير الجبير إلى أهمية التقارب والتواصل بين دول العالم لتعزيز التعاون والاستقرار، والتقدم لمكافحة تحديات المناخ وأي تحديات أخرى، لافتًا إلى أن المملكة تعمل على تكثيف تواصلها وتقاربها مع العالم إذ إنها تتربع بين ثلاث قارات، وتحيط بها أهم الممرات المائية، كما أنها من الدول المهمة في أسواق الطاقة، وأحد المستثمرين في الأسواق العالمية.