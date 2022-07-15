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رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يصل جدة والفيصل في استقباله

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يصل جدة والفيصل في استقباله
الأمير خالد الفيصل والأميرة ريما بنت بندر يستقبلان الرئيس الأمريكي جو بايدن
عبدالله الراجحي
عبدالله الراجحي

بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وصل فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جدة، اليوم، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستمر يومين، يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ.

وكان في استقبال فخامته في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية (الوزير المرافق).

كما كان في استقباله، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالمملكة مارتينا سترونغ، والقنصل العام الأمريكي بجدة فارس أسعد.

الرئيس الأمريكي
جو بايدن
خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
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الملك سلمان بن عبدالعزيز
الأمير خالد الفيصل
مطار جدة
أمير مكة المكرمة
بايدن في جده

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