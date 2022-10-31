مساعدة للرئيس العام.. "المرأة في الحرمين".. مناصب وإنجازات وثقة من القيادة

ما تحقق في عامين ماضيين

وبينت أن أبرز إنجاز حققته الوكالة -ولله الحمد - هو تمكين وتجويد الخدمات على أعلى مستوى وتحقيق الاستفادة الكبرى من التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة للنساء، مثل الروبوت التوجيهي للإفتاء وتوفر المصحف الإلكتروني للمكفوفين في المصليات النسائية إلى جانب ترجمة الخطب بلغات عدة، وتوفير الروبوت الذكي لتوزيع المصاحف وماء زمزم في المصليات النسائية، كما كشفت أن أهم قفزة نوعية تم تحقيقها في الوكالة هذا العام هو معرض"إثراء وشرف" المعرض الرقمي الذي حصل على المركز الأول في المعارض الرقمية.