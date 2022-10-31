مساعدة للرئيس العام.. "المرأة في الحرمين".. مناصب وإنجازات وثقة من القيادة

"استطاعت المرأة في الحرمين الشريفين بجدارتها والإمكانيات التي أتيحت لها أن تقفز قفزات نوعية وتحقق مستهدفات الرؤية ٢٠٣٠"؛ هكذا عبرت وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، مشيرة إلى إنجازات وكالة الشؤون النسائية ومراحل تطور عملها، واستحداث عدد من الوكالات المساعدة والإدارات.
المستقبل الواعد
وأكدت "الذويبي" أن المتتبع لجهود الوكالة وأعمالها يلمس ذلك التغيير الجلي، وكيف قفزت المرأة في الحرمين خلال السنتين الأخيرتين، فقد كانت تشغل مديرة وحدة،بعد ذلك مديرة إدارة، ثم بعد ذلك انتقلت نقلة نوعية لوكيل مساعد، ثم ارتقت وأصبح هناك وكلاء للرئيس العام والتمكين الأكبر لها من خلال تعيينها "مساعدًا للرئيس العام".
إنجازات الوكالة
وأشارت إلى سعي الوكالة الدائم إلى تفعيل مبادرات وبرامج ومشاريع نوعية تخدم المرأة في الحرمين متوائمة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال تقديم برامج ودورات ثقافية نوعية خاصة للقاصدات لإثراء تجربتهن الدينية أو للموظفات لرفع المستوى المهني وجودة العمل، وذلك عن طريق الأكاديمية، مشيرةً إلى أن الوكالة تهتم وتسعى إلى تقديم الخدمات بفاعلية أكثر وتناغم مع مستجدات العصر فيما يخص التقانة واستخداماتها.
ما تحقق في عامين ماضيين
وبينت أن أبرز إنجاز حققته الوكالة -ولله الحمد - هو تمكين وتجويد الخدمات على أعلى مستوى وتحقيق الاستفادة الكبرى من التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة للنساء، مثل الروبوت التوجيهي للإفتاء وتوفر المصحف الإلكتروني للمكفوفين في المصليات النسائية إلى جانب ترجمة الخطب بلغات عدة، وتوفير الروبوت الذكي لتوزيع المصاحف وماء زمزم في المصليات النسائية، كما كشفت أن أهم قفزة نوعية تم تحقيقها في الوكالة هذا العام هو معرض"إثراء وشرف" المعرض الرقمي الذي حصل على المركز الأول في المعارض الرقمية.
كلية ومعهد الحرم المكي
وحول ملف التعليم وسير المنظومة التعليمة بكلية ومعهد الحرم المكي الشريف وفق الخطط المعدة، أكدت أن العملية التعليمية تسير وفق ما خطط لها على الوجه المطلوب، ومستقبلاً -بإذن الله- سيكون هناك فصول دراسية إلكترونية للتعليم عن بعد لاستقطاب المتعلمين والراغبين في التعليم من جميع أنحاء العالم، وبالنسبة للكلية والتي دشنت العام الماضي وتتضمن قسمًا واحدًا، وهو قسم الشريعة والدراسات الإسلامية، فتعزم بمشيئة الله على افتتاح أقسام جديدة في المستقبل القريب.
"وكالة الحوكمة" المستحدثة
وتحدثت "الذويبي" عن استحداث عدد من الوكالات المساعدة والإدارات مؤخرًا بهدف النهوض بمسيرة التطور وتمكين القدرات الشابة، ومن أبرزها "وكالة الحوكمة والشؤون القانونية"، والتي تُعنى بحوكمة الأعمال وتجويدها في حرصٍ من المسؤولين في رئاسة الحرمين بالمسجد الحرام على تقديم أفضل الخدمات وأكثرها جودة، فيتلخص دورها الأساسي في أنها تعد العين المسؤولة عن تجويد الأعمال والمبادرات وتحكيمها، ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع ومراقبة تطبيقها داخل كل وكالة لترتقي بمستوى الأداء في خدمة ضيوف الرحمن.
الثقة بحكومة خادم الحرمين
وعن تطلعات الرئاسة حول جهود المملكة العربية السعودية لتمكين المرأة وتفعيل دورها القيادي والتنموي في خدمة الوطن، أكدت على أن الرئاسة على ثقة تامة بما تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودعم ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، إذ إنهم مؤمنون بإمكانيات المرأة ومشاركتها الفاعلة في شتى المجالات والقطاعات، لاسيما المرأة في الحرمين، لذلك حريصين على دعمها وتمكينها للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.