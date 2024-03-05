"الجبير" يبحث مع نظيرته البلجيكية دعم جهود وقف تصعيد العمليات العسكرية في غزة

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وزيرة الشؤون الأوروبية والخارجية والتجارة الدولية لدى مملكة بلجيكا السيدة خديجة لحبيب.
وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، بما في ذلك البيئة والمناخ، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية، وآخر تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، ودعم الجهود كافة لوقف تصعيد العمليات العسكرية.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا خالد الجندان، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي والجمعية الأوروبية للطاقة الذرية هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع.