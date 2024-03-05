"الجبير" يبحث مع نظيرته البلجيكية دعم جهود وقف تصعيد العمليات العسكرية في غزة

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، بما في ذلك البيئة والمناخ، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية، وآخر تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، ودعم الجهود كافة لوقف تصعيد العمليات العسكرية.