سفارة المملكة في طاجيكستان تحتفي بيوم التأسيس بإقامة معرض مصاحب

احتفت سفارة المملكة العربية السعودية في طاجيكستان أمس، بيوم التأسيس وذلك في المتحف الوطني في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبيه، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، وضيف الشرف النائب الأول لوزيرة الثقافة الدكتور عايد نازاريون عادل زادة، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية وأعضاء البرلمان والحكومة والسفراء، وممثلي المنظمات الدولية ورجال الأعمال والفكر والإعلام وجميع منسوبي البعثة.
وأقيم معرض مصاحب بهذه المناسبة تحت شعار "يوم بدينا" الذي يحاكي تاريخ المملكة.
وأشار السفير الرشيدان في كلمة له بهذه المناسبة إلى عمق وتاريخ وأصالة الدولة السعودية ومسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن المعرض يستعرض التطور التاريخي للوطن، والتعريف بالعمق التاريخي للدولة السعودية والأسس التي قامت عليها، وصولًاً إلى ما نشهده في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين من تقدم وازدهار في جميع المجالات.