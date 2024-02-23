سفارة المملكة في طاجيكستان تحتفي بيوم التأسيس بإقامة معرض مصاحب

وأشار السفير الرشيدان في كلمة له بهذه المناسبة إلى عمق وتاريخ وأصالة الدولة السعودية ومسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن المعرض يستعرض التطور التاريخي للوطن، والتعريف بالعمق التاريخي للدولة السعودية والأسس التي قامت عليها، وصولًاً إلى ما نشهده في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين من تقدم وازدهار في جميع المجالات.