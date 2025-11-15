أمطار غزيرة على حائل تستقطب المتنزهين.. واستنفار للجهات الميدانية لتنفيذ خطط الطوارئ

وعملت أمانة حائل على تطبيق خطتها للطواريء في نزح مياه الأمطار في جميع مواقع التجمعات فور هطول المطر، حيث باشر عملهم المهندسين والمراقبين والعمال الذين يعملون على المعدات وآليات نزح المياه في الطرق الرئيسية والأماكن الحرجة وذلك بالتعاون مع مرور حائل الذي ساهم بتنظيم حركة السير.