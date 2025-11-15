أمطار غزيرة على حائل تستقطب المتنزهين.. واستنفار للجهات الميدانية لتنفيذ خطط الطوارئ

هطلت على منطقة حائل مساء أمس الجمعة ٢٣-٥-١٤٤٧ أمطاراً غزيرة تركز موقعها غرب وجنوب غرب مدينة حائل، حيث شملت حائل المدينة وجو ومحافظة موقق والشقيق وحويان وعقلة بن جبرين.
ورصدت عدسة المصورين والمهتمين في رصد الأمطار الشعاب وهي تسيل، وكذلك تجمهر المتنزهين حولها للاستمتاع بالمطر والسيول، فيما تواجدت الجهات ذات العلاقة في المواقع التي يكثر بها تجمع المتنزهين.
وعملت أمانة حائل على تطبيق خطتها للطواريء في نزح مياه الأمطار في جميع مواقع التجمعات فور هطول المطر، حيث باشر عملهم المهندسين والمراقبين والعمال الذين يعملون على المعدات وآليات نزح المياه في الطرق الرئيسية والأماكن الحرجة وذلك بالتعاون مع مرور حائل الذي ساهم بتنظيم حركة السير.
ورفع مدني حائل جاهزية فرقه لمواجهة السيول والحد من اضرارها.