محافظ القنفذة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "الحربي"

وكان جثمان الشهيد قد نُقل إلى مسقط رأسه بمركز خميس حرب التابع لمحافظة القنفذة.

من جهة أخرى، عبّر ذوو الشهيد الحربي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة؛ دفاعًا عن الدين والوطن الغالي، مؤكدين أنهم وجميع أفراد قبيلتهم فداء لترابه ضد أي معتدٍ سائلين الله -عز وجل- أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.