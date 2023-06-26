محافظ القنفذة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "الحربي"

نقل محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع- ويرافقه عدد من مديري الجهات الأمنية- تعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائب أمير المنطقة لذوي الشهيد عبدالعزيز بن شاوش الحربي والذي استشهد في الحد الجنوبي مدافعًا عن دينه ووطنه.
وسأل القباع الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وكان جثمان الشهيد قد نُقل إلى مسقط رأسه بمركز خميس حرب التابع لمحافظة القنفذة.
من جهة أخرى، عبّر ذوو الشهيد الحربي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة؛ دفاعًا عن الدين والوطن الغالي، مؤكدين أنهم وجميع أفراد قبيلتهم فداء لترابه ضد أي معتدٍ سائلين الله -عز وجل- أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وأعربوا عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة على تعزيتهم ومواساتهم، موضحين أن ذلك غير مستغرب على القيادة الحكيمة داعين الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه.