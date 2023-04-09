أداء العمرة عبر تأشيرة المرور.. 6 مزايا توضحها وزارة الحج

وأوضحت الوزارة، في إنفوجرافيك، عبر حسابها على تويتر؛ أن هناك ستَّ مزايا للتأشيرة؛ وهي: أداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي، وصدورها بشكل فوري ومجاني من شركة الطيران، صالحة لمدة 90 يومًا، وتتيح الإقامة لمدة 4 أيام، وتسهل التنقُّل بين مناطق ومدن السعودية.