أداء العمرة عبر تأشيرة المرور.. 6 مزايا توضحها وزارة الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن مزايا العمرة عبر "تأشيرة المرور" من خلال الناقلات الجوية السعودية.
وأوضحت الوزارة، في إنفوجرافيك، عبر حسابها على تويتر؛ أن هناك ستَّ مزايا للتأشيرة؛ وهي: أداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي، وصدورها بشكل فوري ومجاني من شركة الطيران، صالحة لمدة 90 يومًا، وتتيح الإقامة لمدة 4 أيام، وتسهل التنقُّل بين مناطق ومدن السعودية.
وتابعت الوزارة أنه يمكن الحصول على هذه التأشيرة عبر 3 طرق؛ وهي: حجز تذكرة السفر، ورفع الطلب عبر الخطوط الجوية وطيران ناس، وصدور التأشيرة عبر المنصة الوطنية للتأشيرات في وزارة الخارجية، واستلام التأشيرة عبر البريد الإلكتروني.
وتابعت الوزارة في الختام: أنه بعد استلام التأشيرة يجب حجز تصريح العمرة عبر تطبيق "توكلنا".