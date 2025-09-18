"يلو" تهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني وتقدم خصومات خاصة بهذه المناسبة

رفع الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ حمد الحميّد، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 للمملكة العربية السعودية، سائلاً المولى عزّ وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.
وأكد الحميّد أن اليوم الوطني مناسبة عظيمة نستحضر فيها تاريخ المملكة من الملك المؤسس – رحمه الله – وأبنائه الملوك – رحمهم الله –، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله– الحافل بالبناء والإنجازات، ونفخر بما تحقّق في ظل رؤية السعودية 2030 من تحوّلات شاملة في مختلف القطاعات، والتي انعكست بشكل ملموس على الاقتصاد الوطني، وجودة الحياة، وتمكين الكفاءات الوطنية.
واختتم الحميّد تصريحه بالإعلان عن عرض خاص بهذه المناسبة الوطنية الغالية، يشمل خصماً بنسبة 20% على خدمات التأجير، يُضاف إلى خصومات العضويات المفعّلة، ويمكن الحصول على الخصم باستخدام الرمز SND95 خلال الفترة من 15 – 27 سبتمبر الجاري، وذلك تقديراً من "يلو" لعملائها ومشاركتهم فرحة الوطن.
وكانت "يلو" بصفتها الراعي الرسمي لدوري "يلو" أقامت عدداً من الفعاليات الوطنية الاحتفالية للجماهير خلال مباريات جولة اليوم الوطني "عزّنا بطبعنا" والتي تفاعلت معها الجماهير ولاقت استحسانهم.