"يلو" تهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني وتقدم خصومات خاصة بهذه المناسبة

وأكد الحميّد أن اليوم الوطني مناسبة عظيمة نستحضر فيها تاريخ المملكة من الملك المؤسس – رحمه الله – وأبنائه الملوك – رحمهم الله –، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله– الحافل بالبناء والإنجازات، ونفخر بما تحقّق في ظل رؤية السعودية 2030 من تحوّلات شاملة في مختلف القطاعات، والتي انعكست بشكل ملموس على الاقتصاد الوطني، وجودة الحياة، وتمكين الكفاءات الوطنية.