الخطيب لـ"سبق": الإنتاج الزراعي السعودي يتجاوز 16 مليون طن.. واكتفاء ذاتي في التمور والألبان والبيض

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المكلف، الدكتور سليمان الخطيب، في تصريح خاص لـ«سبق»، أن الإنتاج الزراعي المحلي تجاوز 16 مليون طن، مؤكدًا تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الأساسية، أبرزها التمور والألبان وبيض المائدة، فيما تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي في الدواجن اللاحم 70%، وفي الخضراوات نحو 80%.