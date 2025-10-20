الخطيب لـ"سبق": الإنتاج الزراعي السعودي يتجاوز 16 مليون طن.. واكتفاء ذاتي في التمور والألبان والبيض

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المكلف، الدكتور سليمان الخطيب، في تصريح خاص لـ«سبق»، أن الإنتاج الزراعي المحلي تجاوز 16 مليون طن، مؤكدًا تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الأساسية، أبرزها التمور والألبان وبيض المائدة، فيما تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي في الدواجن اللاحم 70%، وفي الخضراوات نحو 80%.
وأوضح الدكتور الخطيب، خلال مشاركته في افتتاح فعاليات النسخة الـ42 من المعرض الزراعي السعودي، أن المملكة نجحت في توطين معظم السلع الزراعية، مضيفًا أن الخضراوات تُنتج محليًا بالكامل ضمن برامج التوطين.
وأكد أن الوزارة تواصل دعم منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية كالنباتات التجميلية والورود، مبينًا أن برنامج "ريف" يسهم في تمكين صغار المزارعين ودعم المنتجات ذات العائد المرتفع.
وفي ما يخص مركز الابتكار الزراعي، أشار إلى أنه يمثل تحالفًا بين القطاعين الحكومي والخاص والجهات الأكاديمية، ويهدف لإيجاد حلول علمية وتقنية للتحديات الزراعية، مشددًا على أن "الابتكار وليس الزراعة التقليدية هو من سيقود القطاع لتحقيق مستهدفات رؤية 2030".
وأوضح أن الناتج المحلي الزراعي بلغ 118 مليار ريال، وتعمل الوزارة على رفعه إلى 140 مليار ريال بحلول 2030، من خلال تبني أحدث التقنيات والابتكار في الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي.
كما أشار إلى استمرار دعم صندوق التنمية الزراعية للمشاريع الصغيرة والكبيرة، وإطلاق مبادرات مثل "الهكاثونات الزراعية" لتحفيز الابتكار بين الشباب والفتيات.
يذكر أن وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، افتتح المعرض بمشاركة 446 جهة من 34 دولة، ويصاحبه فعاليات عدة، منها قمة مستقبل الزراعة الدولية، ومعارض غذائية واستزراع مائي وتقنيات إنتاج غذائي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة.