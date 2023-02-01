إنهاء معاناة مريضة عن طريق الإجراء الجراحي SCOLA في تبوك

تمكّن فريق طبي من قسم جراحة المناظير بمستشفى الملك خالد بتبوك، من إنهاء معاناة مريضة في العقد الرابع من العمر تعاني من ضعف وارتخاء مع تباعد في عضلات البطن، والتي غالبًا يتم فيها إجراء شق طولي لجدار البطن مما يترك تشوهات من الأثر الذي يتسبب فيه الجرح.
وقام الفريق الطبي المعالج بإدخال المريضة إلى غرفة العمليات، وأجريت لها عملية عن طريق إجراء جراحي بطريقة SCOLA وهو عبارة عن ترميم جدار البطن عن طريق المناظير بدلًا من الجراحة التقليدية (المشرط)، والذي يتسبب بضعف مع تمدد في العضلات غالبًا.
وتم إجراء 3 فتحات صغيرة فوق منطقة العانة، وتكللت العملية بفضل الله بالنجاح، حيث استغرق إجراء العملية أكثر من 3 ساعات، وخرجت المريضة وهي تتمتع بصحة جيدة، ويتم متابعتها بقسم العيادات الخارجية.
يُذكر أن مستشفى الملك خالد أجرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 1031 عملية؛ منها 381 عمليات طارئة، و650 عملية روتينية.