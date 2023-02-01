إنهاء معاناة مريضة عن طريق الإجراء الجراحي SCOLA في تبوك

تمكّن فريق طبي من قسم جراحة المناظير بمستشفى الملك خالد بتبوك، من إنهاء معاناة مريضة في العقد الرابع من العمر تعاني من ضعف وارتخاء مع تباعد في عضلات البطن، والتي غالبًا يتم فيها إجراء شق طولي لجدار البطن مما يترك تشوهات من الأثر الذي يتسبب فيه الجرح.