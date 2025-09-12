من أفغانستان إلى اليمن.. جهود إنسانية متواصلة لمركز الملك سلمان للإغاثة

وفي لبنان، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال البلاد (45) مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من المركز، استفاد منها اللاجئون السوريون والمجتمع المستضيف. كما وزّع المركز (357) سلة غذائية في مدينة بيروت، استفاد منها (1,785) فردًا من الأسر الأشد احتياجًا، وذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية.