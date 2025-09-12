من أفغانستان إلى اليمن.. جهود إنسانية متواصلة لمركز الملك سلمان للإغاثة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برامجه الإغاثية والإنسانية في عدد من الدول، شملت أفغانستان ولبنان والأردن واليمن، ضمن جهوده لدعم المحتاجين والمتضررين وتعزيز الأمن الغذائي والخدمات الأساسية.
ففي أفغانستان، وزّع المركز (453) سلة غذائية في مخيم عمري بمعبر طورخم بولاية ننجرهار، استفاد منها (2,718) فردًا من الأفغان العائدين من باكستان، وذلك ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في البلاد لعام (2025 – 2026).
وفي لبنان، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال البلاد (45) مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من المركز، استفاد منها اللاجئون السوريون والمجتمع المستضيف. كما وزّع المركز (357) سلة غذائية في مدينة بيروت، استفاد منها (1,785) فردًا من الأسر الأشد احتياجًا، وذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية.
أما في الأردن، فقد احتفى المركز باليوم العالمي لمحو الأمية داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين، من خلال محاضرات توعوية وأنشطة تفاعلية هدفت إلى تشجيع النساء على مواصلة التعلّم واكتساب مهارات القراءة والكتابة، إضافة إلى تقديم عروض مسرحية وأناشيد تربوية للأطفال.
وفي اليمن، دشّن المركز في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت مشروع توزيع الحقائب المدرسية ومستلزماتها لـ(120) طالبًا وطالبة من المستفيدين ببرنامج التعليم التعويضي، ضمن مشروع "بداية" لإعادة إدماج السجينات المفرج عنهن وأسرهن في المجتمع. وأشاد وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي بهذه المبادرة، واصفًا إياها برسالة أمل تجسّد دور المملكة الريادي في دعم أطفال اليمن.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا لرسالة المملكة الإنسانية عبر ذراعها الإغاثي، مركز الملك سلمان للإغاثة، الذي يواصل تقديم المبادرات الإغاثية والتنموية في مختلف دول العالم.