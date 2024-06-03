محليات
ارتفاع فاتورة الكهرباء.. 10 مظاهر عن "وضع يونيو الجوي" يكشفها "المسند"
"سقوط أشعة الشمس عمودية وطول النهار وتدني نسبة الرطوبة وارتفاع البخر"
كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ عن ملخص الوضع الجوي في شهر يونيو، مشيراً إلى 10 مظاهر عادة ما تحدث في هذا الشهر.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذه المظاهر تشمل "سقوط أشعة الشمس عمودية، وزيادة معدلات سطوع الشمس وطول النهار، وارتفاع درجة الحرارة، يعقبها انخفاض الضغط الجوي، ونشوء المنخفض الحراري فوق الجزيرة العربية".
وأضاف: كما تضم المظاهر "تدني نسبة الرطوبة الجوية، وارتفاع البخر من المسطحات المائية، وارتفاع الحمل على الكهرباء، وزيادة استهلاك الماء، وارتفاع فاتورة الكهرباء"، مشيراً إلى أننا لم نصل إلى ذروة الحر بعد.