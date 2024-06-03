ارتفاع فاتورة الكهرباء.. 10 مظاهر عن "وضع يونيو الجوي" يكشفها "المسند"

وأضاف: كما تضم المظاهر "تدني نسبة الرطوبة الجوية، وارتفاع البخر من المسطحات المائية، وارتفاع الحمل على الكهرباء، وزيادة استهلاك الماء، وارتفاع فاتورة الكهرباء"، مشيراً إلى أننا لم نصل إلى ذروة الحر بعد.