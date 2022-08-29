"النمر" يحذر من مقالب تخويف الآخرين.. وامرأة أُصيبت بجلطة لهذا السبب

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين د.خالد النمر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من تخويف الآخرين وليس هذا الفعل محتوى تفتخر به وامرأة أُصيبت بجلطة نتيجة تخويف أبنائها لها في "الهاليوين".
وتفصيلاً، قال "النمر" لقناة الإخبارية: الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يستخدمون الخوف وعمل المقالب في جلب المتابعين وبالتالي إعلانات ودخل مادي معظم الدول اتخذت قوانين وعرضتهم إلى عقوبات وأوقفت القنوات والبرامج التي تخرج لمثل هذه التصرفات.
وأضاف: تخويف الآخرين ليس محتوى تفتخر به لأنه ممكن يسبب إغماء وجلطة وبالتالي وفيات ويعرض الأشخاص للخوف والهلع ومضاعفات أنت في غناء عنها.
وقال إنه رأى امرأة تعرضت لجلطة في "الهاليوين" قام ابنها بلبس قناع مرعب وتربص بوالدته خلف الباب وخوفها وأغمي عليها وتعرضت لجلطة.