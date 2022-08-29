"النمر" يحذر من مقالب تخويف الآخرين.. وامرأة أُصيبت بجلطة لهذا السبب

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين د.خالد النمر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من تخويف الآخرين وليس هذا الفعل محتوى تفتخر به وامرأة أُصيبت بجلطة نتيجة تخويف أبنائها لها في "الهاليوين".