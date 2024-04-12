"إغاثي الملك سلمان" يضخ أكثر من 5 ملايين لتر مياه في الحديدة خلال فبراير الماضي

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وجرى خلال شهر فبراير 2024م، ضخ 2.639.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 2.581.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 104 نقلات لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 32 عملية صيانة من الحمامات الطارئة، و23 من قواعد الخزانات، وتنفيذ 85 عملية تجفيف المياه، فضلًا عن إجراء 35 حملة لمكافحة نواقل الأمراض، وتنفيذ حملة نظافة واحدة، وإنشاء وحفر مكب واحد للنفايات، وتنفيذ عملية واحدة لفحص جودة المياه، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.
من ناحية أخرى، قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 1.255 مستفيدًا خلال شهر فبراير 2024م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 598 حالة، وعيادة الطوارئ 331 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 298 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 20 حالة، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 8 مستفيدين.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 840 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 1.208 أفراد، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 57 مستفيدًا.
إلى ذلك، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ووزع المركز خلال الأسبوع الماضي 150.000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 62.500 فرد.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 240 حقيبة إيوائية للأسر المحتاجة والنازحة في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 1،440 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة في السودان 2024م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.