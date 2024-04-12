"إغاثي الملك سلمان" يضخ أكثر من 5 ملايين لتر مياه في الحديدة خلال فبراير الماضي

وجرى خلال شهر فبراير 2024م، ضخ 2.639.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 2.581.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 104 نقلات لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 32 عملية صيانة من الحمامات الطارئة، و23 من قواعد الخزانات، وتنفيذ 85 عملية تجفيف المياه، فضلًا عن إجراء 35 حملة لمكافحة نواقل الأمراض، وتنفيذ حملة نظافة واحدة، وإنشاء وحفر مكب واحد للنفايات، وتنفيذ عملية واحدة لفحص جودة المياه، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.