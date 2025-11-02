"مائي" يطلق حملة "المستهلك الخفي" للتوعية بآثار التسربات داخل المباني

وتسعى الحملة إلى ترسيخ ثقافة الفحص الدوري لأنظمة المياه المنزلية، وتشجيع الأفراد على المبادرة بإصلاح أي تسربات فور اكتشافها، إذ إن فحصًا بسيطًا اليوم، قد يحميك من هدر كبير غدًا، ويحذر متخصصو المركز من أن التسربات غالبًا ما تكون وراء ارتفاع فواتير المياه، وقد تؤدي مع مرور الوقت إلى أضرار مكلفة داخل المباني.