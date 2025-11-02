"مائي" يطلق حملة "المستهلك الخفي" للتوعية بآثار التسربات داخل المباني

أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي) حملة "المستهلك الخفي"، التي تهدف إلى الحد من الهدر المائي وحماية المباني والممتلكات، ضمن جهوده المستمرة لتعزيز كفاءة استخدام المياه ورفع الوعي بأساليب الحفاظ عليها.
وتسعى الحملة إلى ترسيخ ثقافة الفحص الدوري لأنظمة المياه المنزلية، وتشجيع الأفراد على المبادرة بإصلاح أي تسربات فور اكتشافها، إذ إن فحصًا بسيطًا اليوم، قد يحميك من هدر كبير غدًا، ويحذر متخصصو المركز من أن التسربات غالبًا ما تكون وراء ارتفاع فواتير المياه، وقد تؤدي مع مرور الوقت إلى أضرار مكلفة داخل المباني.
ولتمكين المستفيدين من معالجة هذه المشكلات بسهولة، يدعو مركز "مائي" إلى استخدام تطبيق (كشف)، الذي يتيح خدمة فحص التسربات عبر مقدّمي خدمات معتمدين من المركز، مع تقديم تقرير فني شامل بنتائج الكشف ومتابعة جودة الخدمة لضمان تجربة دقيقة وسريعة للمستفيدين.
وتأتي هذه الحملة ضمن جهود "مائي" المتواصلة لجعل كل مستهلك شريكًا في رفع كفاءة استخدام المياه وتحقيق الاستدامة المائية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.