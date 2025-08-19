"نادي الإبل" يطلق خدمة "مؤكد" لتوثيق الصفقات بملايين الريالات

وفي تعليق على إطلاق الخدمة، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين أن الإعلان تم بعد استكمال الإجراءات النظامية والتأكد عبر التواصل مع الملاك وإحضار ما يثبت صحة الصفقة، ليتم نشر تفاصيلها وفق الآلية الرسمية المعتمدة.