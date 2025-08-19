"نادي الإبل" يطلق خدمة "مؤكد" لتوثيق الصفقات بملايين الريالات

في خطوة تعزز الشفافية وتدعم حوكمة السوق، أطلق نادي الإبل خدمة جديدة تحت مسمى "مؤكد"، تهدف إلى توثيق صفقات البيع والشراء بشكل رسمي، والإعلان عنها بعد التحقق من قيمتها وإثباتها بالوثائق المعتمدة.
وأشار النادي إلى أن إحدى أبرز الصفقات التي وثّقها مؤخرًا بلغت قيمتها 40 مليون ريال، توزعت على قعود أوضح بـ 35 مليون ريال، وبكرتين وضح بقيمة 5 ملايين ريال، حيث باعها فنجال سلطان العتيبي على مالك الإبل عبدالله عامر النهدي.
وفي تعليق على إطلاق الخدمة، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين أن الإعلان تم بعد استكمال الإجراءات النظامية والتأكد عبر التواصل مع الملاك وإحضار ما يثبت صحة الصفقة، ليتم نشر تفاصيلها وفق الآلية الرسمية المعتمدة.
وأضاف أن هذه الصفقات المليونية تعكس المكانة الرفيعة التي وصلت إليها الإبل بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لموروث الوطن العريق، مقدمًا شكره لطرفي الصفقة على حرصهما وتعاونهما في التوثيق.
وتتيح خدمة "مؤكد" للمهتمين والمستثمرين الاطلاع المباشر على الصفقات الموثقة، بما يسهم في ضبط حركة السوق، والحد من الشائعات، وضمان وصول المعلومات الدقيقة.
ويأتي إطلاق الخدمة ضمن مساعي نادي الإبل لتطوير المنظومة، ورفع مستوى الموثوقية في قطاع يشهد صفقات بمبالغ ضخمة ومكانة متنامية محليًّا وعالميًّا.