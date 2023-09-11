بينها جهاز يعيد تشغيل المركبات.. تعرف على قصة مواطن بالأفلاج ابتكر 50 اختراعًا

كشف مواطن يعمل في ورشة خاصة لتصليح المركبات في محافظة الأفلاج عن ابتكاره أكثر من 50 اختراعًا وفكرة متنوعة حصيلة خبرته التي بلغت 38 سنة في ورش ميكانيكا السيارات.
وقال المواطن مسفر سعود العثيمين في حديث خاص لـ"سبق": أعمل منذ 38 عامًا في ورشة خاصة لميكانيكا السيارات بمحافظة الأفلاج، ونتج عن ذلك ابتكار أكثر من 50 اختراعًا منها ما تم إنجازه والعمل به، ومنها ما لم يزل فكرة أنهيت نموذج عمل تنفيذها ودونت متطلباتها.
وأضاف: من الاختراعات صممتُ جهازًا يعمل على تشغيل السيارة رغم تعطلها بالكامل بسبب الحرارة، حيث نستطيع من خلال هذا الجهاز تشغيل محرك السيارة وتشخيص مكمن المشكلة التي سببت العطل وإصلاحها.
وأردف "مسفر": كذلك صممتُ جهاز إعادة شحن يدوي من أجهزة بدائية، كما أعكف على تجهيز مركبة تعمل على الطاقة من خلال الحركة ومن مكونات بسيطة، كما عملتُ على تحويل الرافعة "العفريتة" من يدوية إلى كهربائية وغيرها من الأعمال الأخرى بالورشة.
وتابع: لديّ العديد من نماذج الاختراعات المتنوعة والخدمية من أهمها استطاعة الإنسان الطيران بواسطة النتروجين وإمكانية توليد الطاقة الكهربائية للطرقات والأحياء من خلال دهس المارة من المركبات بالطرقات التي تشهد زحمة مرور كثيفة في المدن.