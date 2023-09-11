بينها جهاز يعيد تشغيل المركبات.. تعرف على قصة مواطن بالأفلاج ابتكر 50 اختراعًا

وقال المواطن مسفر سعود العثيمين في حديث خاص لـ"سبق": أعمل منذ 38 عامًا في ورشة خاصة لميكانيكا السيارات بمحافظة الأفلاج، ونتج عن ذلك ابتكار أكثر من 50 اختراعًا منها ما تم إنجازه والعمل به، ومنها ما لم يزل فكرة أنهيت نموذج عمل تنفيذها ودونت متطلباتها.