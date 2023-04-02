ضبطيات ومصادرات.. حملات رقابية مكثّفة تستهدف منافذ البيع المخالف بالعاصمة المقدّسة

للحد من انتشار منافذ البيع المخالف للباعة المتنقلين والظواهر السلبية المتعلقة بسلامة المعروضات من الغذاء وغيرها من الأدوات المتنوعة، عزّزت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة جهودها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك من خلال حملاتها الرقابية المكثفة، التي تنفّذها فرق البلديات الفرعية والإدارة العامة للنظافة، بمشاركة الجهات الأمنية على الأسواق الشعبية والعشوائية والباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق كل بلدية فرعية.
وأسفرت الجولات الرقابية في بلدية المنطقة المركزية الفرعية عن مصادرة أكثر (5050) قطعة من الملابس، و(6850) قطعة من الأدوات المتنوعة، كما تمّت مصادرة أكثر من (350) كيلوغراماً من الفواكه والخضار وجرى تسليمها بعد التأكد من سلامتها إلى جمعية "إكرام" لحفظ الطعام، وتطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين.
وقامت الفرق الرقابية ببلدية العمرة الفرعية وبمساندة الجهات الأمنية وبالتعاون الإدارة العامة للنظافة، من ضبط شاحنة نقل محملة بـ (250) كيلوغراماً من اللحوم الفاسدة، تمت مصادرتها وإتلافها، وعدد (95) عبوة زمزم مجهولة المصدر ومعروضة ومخزنة بطرق عشوائية ومخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية، وجرى اتخاذ اللازم حيال المضبوطات وتطبيق الأنظمة والتعليمات حيال المخالفين.
وواصلت الفِرق الرقابية حملاتها الميدانية على الظواهر السلبية والباعة المتنقلين، ضمن الطرق والمحاور داخل نطاقها الإشرافي، حيث أسفرت عن ضبط ومصادرة (100) كيلو من الفواكه مجهولة المصدر، إضافة إلى الجولات الرقابية على الباعة الجائلين بالمنطقة، للقضاء على الظواهر السلبية والعشوائية، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين، داعيةً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية، إلى التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940.