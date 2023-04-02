ضبطيات ومصادرات.. حملات رقابية مكثّفة تستهدف منافذ البيع المخالف بالعاصمة المقدّسة

وواصلت الفِرق الرقابية حملاتها الميدانية على الظواهر السلبية والباعة المتنقلين، ضمن الطرق والمحاور داخل نطاقها الإشرافي، حيث أسفرت عن ضبط ومصادرة (100) كيلو من الفواكه مجهولة المصدر، إضافة إلى الجولات الرقابية على الباعة الجائلين بالمنطقة، للقضاء على الظواهر السلبية والعشوائية، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين، داعيةً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية، إلى التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940.