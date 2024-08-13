"زين السعودية" تعلن عن تكليف المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان رئيسًا تنفيذيًّا للشركة

أعلنت "زين السعودية"، الشركة الرائدة في الاتصالات والخدمات الرقمية، عن تعيين المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان رئيسًا تنفيذيًّا مكلفًا للشركة، وأوضحت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن المهندس سعد السدحان، سيباشر مهامه بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024م.
ويتمتع المهندس السدحان بخبرة تزيد على 20 عامًا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات الرقمية؛ حيث تَدَرج في شركة زين السعودية في عدة مناصب كان آخرها الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين، كما قاد عملية تطوير قطاع الأعمال وتعزيزها على المستوى الوطني، بالإضافة إلى دوره في تطوير منظومة رقمية متكاملة تجمع ما بين الاتصالات المتطورة، والحلول السحابية والخدمات الرقمية المرتكزة على خدمات الجيل الخامس 5G، كما عمل على الإدارة الشاملة لمبيعات النواقل والمشغلين.
وانضم المهندس السدحان إلى "زين السعودية" في عام 2016م، ونجح خلال مسيرته مع الشركة في تحقيق العديد من الإنجازات، وقبل انضمامه إلى "زين السعودية"، شَغَل المهندس "سعد" مناصب عديدة في كبرى شركات الاتصالات المحلية والعالمية، كما يشغل المهندس سعد منصب عضو مجلس إدارة في شركة ZOI "زين عمانتل الدولية".
يحمل المهندس "السدحان" شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالإضافة للعديد من الشهادات المهنية في القيادة وتقنية المعلومات.