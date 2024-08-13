"زين السعودية" تعلن عن تكليف المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان رئيسًا تنفيذيًّا للشركة

ويتمتع المهندس السدحان بخبرة تزيد على 20 عامًا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات الرقمية؛ حيث تَدَرج في شركة زين السعودية في عدة مناصب كان آخرها الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين، كما قاد عملية تطوير قطاع الأعمال وتعزيزها على المستوى الوطني، بالإضافة إلى دوره في تطوير منظومة رقمية متكاملة تجمع ما بين الاتصالات المتطورة، والحلول السحابية والخدمات الرقمية المرتكزة على خدمات الجيل الخامس 5G، كما عمل على الإدارة الشاملة لمبيعات النواقل والمشغلين.