مزاد حائل للإبل.. حراك اقتصادي لافت وزيادة في مبيعات المحطات بنسبة 70%

شهدت منطقة حائل حراكًا اقتصاديًا ملحوظًا خلال إقامة مزاد حائل للإبل، الذي يُقام حاليًا في مدينة حائل ويستمر لمدة عشرة أيام ابتداءً من الثامن والعشرين من سبتمبر.
وتوافد آلاف الزوار والمشاركين من مختلف مناطق المملكة، مما أسهم بشكل مباشر في تنشيط الأسواق المحلية القريبة من المزاد وزيادة الطلب على مختلف الخدمات.
وأفادت مصادر لـ"سبق": أن مبيعات محطات الوقود ارتفعت بنسبة تُقدّر بـ 70% مقارنةً بالأيام العادية، نتيجة الحركة المتزايدة للمركبات والشاحنات القادمة للمشاركة في المزاد أو لمتابعته. وشهدت المحطات الواقعة على الطرق المؤدية لموقع المزاد نشاطًا غير مسبوق، مع تشغيل متواصل لتلبية الطلب المتزايد.
كما امتد تأثير المزاد إلى أماكن بيع الأغنام التي شهدت حركة بيع نشطة، مستفيدة من توافد الزوار والتجار، في ظل ارتفاع الطلب على المواشي خلال هذه الفترة.
ولم تكن محلات المواد الغذائية والمطاعم بعيدة عن هذا التأثير، إذ شهدت إقبالاً كبيرًا، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في معدلات البيع، خاصة للمواد الأساسية والوجبات الجاهزة التي يحتاجها الزوار والمشاركون في المزاد.
هذا الحراك يعكس الأثر الاقتصادي الإيجابي لمثل هذه الفعاليات التراثية الكبرى، والتي لا تقتصر منافعها على الجانب الثقافي والتراثي فقط، بل تمتد لتعزيز الأنشطة التجارية والخدمية في المنطقة بمشاركة فاعلة بعدد من الجهات الحكومية.