تدشين أول برنامج متخصص في الدراسات المتحفية بالمملكة

ويهدف البرنامج التعليمي الأول من نوعه في المملكة والمموّل من الهيئة، إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل في مختلف مجالات المتاحف، إضافة إلى اكتساب الطلاب المعرفة المتعمقة بالأدوار (الوظائف) في قطاع المتاحف، بما في ذلك أدوار أمناء المتحف والقائمين على المعارض ومصممي السرد المتحفي.