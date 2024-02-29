تدشين أول برنامج متخصص في الدراسات المتحفية بالمملكة

أطلقت هيئة المتاحف برنامج "الدبلوم العالي في الدراسات المتحفية" والذي يتمّ منحه بالشراكة بين كلية الدراسات الشرقية والأفريقية SOAS بجامعة لندن في المملكة المتحدة، وجامعة عفت في المملكة.
ويهدف البرنامج التعليمي الأول من نوعه في المملكة والمموّل من الهيئة، إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل في مختلف مجالات المتاحف، إضافة إلى اكتساب الطلاب المعرفة المتعمقة بالأدوار (الوظائف) في قطاع المتاحف، بما في ذلك أدوار أمناء المتحف والقائمين على المعارض ومصممي السرد المتحفي.
ويُقدم البرنامج رحلة تعليمية مُدمجة (حضوري، وعن بُعد) مُتكاملة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، كما سيحظى المشاركون بفرصة التعلم من خبراء عالميين بارزين في المجال ذاته، إضافة إلى حصولهم على فرصة زيارة المتاحف الرائدة في لندن.
وسيتم اختيار 10 طلاب وإعطائهم الفرصة لتحويل الدبلوم العالي إلى درجة الماجستير، وذلك من خلال تحضير أطروحة بعد إتمام الدبلوم.
ويُشترط على المتقدّمين بطلب المشاركة في البرنامج أن يحققوا معايير الالتحاق ويبرزوا تفوّقاً أكاديمياً، وإجادةً للّغة الإنجليزية (الحصول على درجة إجمالية لا تقل عن 6.5 في اختبار إيليتس IELTS، وما لا يقل عن 6.0 في الدرجات الفرعية) وذلك نظراً لتقديم البرنامج باللغة الإنجليزية.
ودعت الهيئة المهتمين الراغبين بتقديم طلب المشاركة والاطلاع على تفاصيل البرنامج ومعايير التقدّم للدخول على الرابط: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/4810/new .