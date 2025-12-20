العلا تتألّق شتاءً: حفلات حية وشرفات موسيقية.. و"كرنفال المنشية" يستعيد ذاكرة المكان

وإلى جانب "كرنفال المنشية" الذي يقام في ميدان المنشية من المساء وحتى منتصف الليل، تتضمن فعاليات "شتاء طنطورة" هذا العام العديد من الفعاليات الأخرى، من أبرزها سلسلة حفلات "شرفات طنطورة" الموسيقية، حيث تتحوّل الشرفات في حي الجديدة للفنون إلى مسارح تستقبل نخبة من الموسيقيين الموهوبين لتقديم مقطوعات موسيقية تنبض بالإبداع والإلهام، وتمتزج فيها الأنغام التراثية بالإيقاعات العصرية، ويتردّد صداها في الشوارع لتُضفي طابعاً فنياً جميلاً.