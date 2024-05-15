كمتحدث رئيسي.. "بن حميد" يشارك في منتدى "كايسيد العالمي" للحوار بين الأديان بلشبونة

وسيشارك الدكتور صالح بن حميد، في فعاليات المنتدى الذي يتم عقده بعنوان "الحوار في سياق متحول"؛ لإنشاء تحالفات من أجل السلام في عالم سريع التغير كمتحدث رئيسي، وتعطي مشاركته ثقلًا كبيرًا للمنتدى؛ لمكانته العلمية والدينية، وتضفي مزيدًا من القيمة على النقاشات والجلسات التي ستجمع نخبة من القادة السياسيين والدينيين العالميين.