جائزة "الجميح" للتفوق وحفظ القرآن تُكرِّم متفوقيها

تصوير- علي دهل: كرَّمت جائزة الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم في عامها التاسع عشر طلابها المتفوقين برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وذلك في قاعة مركز التنمية الاجتماعية بشقراء، وحضور رئيس مجلس الجائزة الشيخ حمد بن عبدالعزيز الجميح، ومحافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، ورئيس محاكم القصيم سابقًا الشيخ منصور الجوفان، والأمين العام للجائزة الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحسن، وعدد من المسؤولين والمواطنين وأعضاء مجلس الجائزة والطلاب وأولياء أمورهم.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي، فالقرآن الكريم، تلاه الطالب عبدالعزيز سعد السعد، ثم كلمة الأمين العام للجائزة الدكتور إبراهيم عبدالله الحسن. بعد ذلك استمتع الحضور بمشاهدة الأوبريت الاحتفائي الذي ألقاه عدد من طالبات الابتدائي، وتضمَّن عددًا من المقطوعات الإنشادية من شعر عضو مجلس الجائزة الدكتور إبراهيم محمد أبو عباة. وكانت المقطوعة الأولى بعنوان "حبيبتي شقراء"، والثانية بعنوان "تحية لآل جميح"، والثالثة بعنوان "جائزة التفوق"، والرابعة بعنوان "وطن وقادة".
وتخلل الحفل أنموذج من تلاوات الطلاب الفائزين بالجائزة، وكلمة الطلاب المتفوقين، وقصيدة الحفل، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الجائز الشيخ حمد الجميح، كلمة رحب فيها بضيوف الجائزة مؤكدًا ابتهاج مجلس الجائزة باستمرارها طيلة ١٩ عامًا، كما هنأ الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات وأولياء أمورهم وحفظة كتاب الله بهذا التميز والتفوق داعيًا الله أن يكون التكريم دافعًا وحافزًا لهم للنجاح في مستقبل حياتهم العلمية والعملية.
وألقى راعي الحفل ماجد عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كلمةً شكر خلالها آل جميح على ما يقدمون للطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات وحَفَظة كتاب الله من تشجيع ودعم بتبنِّي هذه الجائزة طيلة ١٩ عامًا، داعيًا للطلاب والطالبات أن يكونوا لبنة بناء في تنمية وطنهم ومجتمعهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم المستقبلية.
وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين وحَفَظة كتاب الله من قِبل راعي الحفل.