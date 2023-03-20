جائزة "الجميح" للتفوق وحفظ القرآن تُكرِّم متفوقيها

وتخلل الحفل أنموذج من تلاوات الطلاب الفائزين بالجائزة، وكلمة الطلاب المتفوقين، وقصيدة الحفل، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الجائز الشيخ حمد الجميح، كلمة رحب فيها بضيوف الجائزة مؤكدًا ابتهاج مجلس الجائزة باستمرارها طيلة ١٩ عامًا، كما هنأ الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات وأولياء أمورهم وحفظة كتاب الله بهذا التميز والتفوق داعيًا الله أن يكون التكريم دافعًا وحافزًا لهم للنجاح في مستقبل حياتهم العلمية والعملية.