اجتماع عربي يناقش مبادرة السعودية بتخصيص 2 مارس كيوم لـ"شهيد الصحة"

ورأت وزارة الصحة، بعد نجاح هذه المبادرة في المملكة، أن يتم تخصيص واعتماد اليوم الثاني من مارس من كل عام يومًا لـ"شهيد الصحة" على مستوى الدول العربية، وتخليدًا للدور الذي يضطلع به كل منسوبي القطاع الصحي في الدول العربية، ليكون مصدر فخر واعتزاز وتخليد لكل من يعمل في القطاع الصحي، ووفاءً وعرفانًا لكل من فقد حياته أو تضرر وهو يؤدي واجبه الصحي ضاربًا أروع صور التفاني والإيثار.