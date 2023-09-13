"تقويم التعليم" توقّع مذكرةَ تفاهم مع "الحج" لرفع كفاءة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن

وشملت المذكرةُ عددًا من مجالات التعاون؛ منها تطبيق الاختبارات التي تلبّي احتياجات وزارة الحج والعمرة، والاستفادة من الاختبارات والمقاييس التي تقدّمها الهيئة، إضافة إلى التعاون في تقديم الدعم والمساندة لتلك المجالات، والمشاركة في عقد اللقاءات وورش العمل المشتركة، وتقديم الخدمات الاستشارية.