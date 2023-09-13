"تقويم التعليم" توقّع مذكرةَ تفاهم مع "الحج" لرفع كفاءة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن

وقّعت هيئةُ تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للقياس "قياس"؛ مذكرةَ تفاهم مع وزارة الحج والعمرة؛ بهدف رفع كفاءة العاملين من جميع القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.
وشملت المذكرةُ عددًا من مجالات التعاون؛ منها تطبيق الاختبارات التي تلبّي احتياجات وزارة الحج والعمرة، والاستفادة من الاختبارات والمقاييس التي تقدّمها الهيئة، إضافة إلى التعاون في تقديم الدعم والمساندة لتلك المجالات، والمشاركة في عقد اللقاءات وورش العمل المشتركة، وتقديم الخدمات الاستشارية.
وتعمل الهيئةُ وفق رسالتها وأهدافها بالتعاون والتكامل مع جميع الجهات الوطنية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما، وبما يدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية. كما يعدّ مركزُ "قياس" التابع للهيئة المرجعَ الوطني في بناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها، وبناء المقاييس والاختبارات القياسية التي تختصّ بها الهيئة.