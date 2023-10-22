تعويض مستفيدي "الضمان" عن المقابل المالي المضاف لإصدار وتجديد رخص المركبات

كشفت المنصة الوطنية للمقابل المالي السنوي المضاف إلى إصدار وتجديد رخص السير للمركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود عن الآلية التي سيتم من خلالها التعامل فيها مع مستفيدي الضمان الاجتماعي حيث بينت بأنه سيتم تعويضهم بكامل قيمة المقابل المالي الذي قاموا بدفعه من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.