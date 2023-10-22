تعويض مستفيدي "الضمان" عن المقابل المالي المضاف لإصدار وتجديد رخص المركبات

كشفت المنصة الوطنية للمقابل المالي السنوي المضاف إلى إصدار وتجديد رخص السير للمركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود عن الآلية التي سيتم من خلالها التعامل فيها مع مستفيدي الضمان الاجتماعي حيث بينت بأنه سيتم تعويضهم بكامل قيمة المقابل المالي الذي قاموا بدفعه من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وحول عدد المركبات التي سيتم التعويض عنها بينت المنصة بأنه سيتم التعويض لجميع المركبات التي قام المستفيد بسداد رسوم كفاءة الطاقة عنها لافتة إلى أنه سيتم التعويض بشكل تلقائي دون التقدم من قبل المستفيد وذلك بعد قيامه بسداد رسوم كفاءة الطاقة غير شامل مبالغ أخرى دفعت لتجديد رخصة السير.
يشار إلى أن القرار دفع المقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود قد دخل حيز التنفيذ بدءاً من يوم أمس حيث سيتم تطبيق المرحلة الأولى بدءاً من المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024 م.
ويشارك في التطبيق عدد من الجهات الحكومية، تشمل وزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والإدارة العامة للمرور، ومركز المعلومات الوطني، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
يذكر أنه تم تقسيم المقابل المالي السنوي إلى خمسة مستويات وفقاً لاستهلاك المركبة للوقود بحيث لن يتم احتساب أي مقابل مالي على المركبات قليلة الاستهلاك.