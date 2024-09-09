"وزارة الموارد البشرية" تتابع قرارات التوطين ورفع الامتثال بنشاط الذهب والمجوهرات بجدة

ضمن الحملات الرقابية ورصد المخالفات، قامت الفِرق الرقابية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة الجهات الشريكة في حملة رقابية بمحافظة جدة في حي البلد، استهدفت نشاط الذهب والمجوهرات، ومتابعة قرارات التوطين الأخرى؛ وذلك لرفع مستوى الامتثال في سوق العمل، وتوفير بيئة عمل مناسبة وفق الضوابط والتعليمات واللوائح المنظمة لذلك.