"الرياض للتعليم المبتكر" يواصل مسيرته في تدريب الشباب في أعمال التبريد والتسخين

وفي هذا الصدد، علق برايان همبينستال، نائب الرئيس والمدير العام لشركة ريم الشرق الأوسط بالقول : "يعد السوق السعودي واحدًا من أهم الأسواق بالنسبة لنا، ولهذا حرصت شركة ريم باستمرار على أن تجلب لهذا السوق أفضل قيمة مضافة من خلال التركيز على جودة المنتجات ونقل المعرفة وتبادلها بين خبرائنا ونظرائهم السعوديين.. لا شك في أن المشاركة والحماس الذي لمسناه من المشاركين في الدورات التدريبية والزوار كان رائعًا وعظيم الأثر، واتضح لنا معه أن شركة ريم قد نجحت في تلبية حاجة تدريبية ملحة للعاملين في قطاع التبريد والتكييف في المملكة".