لتوطين التقنيات الزراعية.. مذكرة تعاون بين "سلمان للإغاثة" وبرنامج "ريف السعودية"

شهد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، اليوم، توقيع مذكرة تعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبرنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة "ريف السعودية"، بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.