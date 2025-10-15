لتوطين التقنيات الزراعية.. مذكرة تعاون بين "سلمان للإغاثة" وبرنامج "ريف السعودية"

شهد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، اليوم، توقيع مذكرة تعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبرنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة "ريف السعودية"، بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات التنمية الزراعية المستدامة والعمل الإنساني والإغاثي، بما يحقق التكامل بين الجهتين ويخدم أهداف التنمية الوطنية.
وقّع المذكرة من جانب مركز الملك سلمان للإغاثة مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومن جانب برنامج "ريف السعودية" نائب الأمين العام الدكتور عادل بن محمد المطلق.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لتوسيع شراكاتها مع الجهات الوطنية، ورفع كفاءة العمل المشترك وتبادل الخبرات الفنية والعلمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويُسهم في نقل المعرفة وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة.
كما نصّت المذكرة على تنسيق الجهود بين الطرفين لتنفيذ البرامج والمبادرات في مجالات الإنتاج الزراعي المستدام، والدراسات البحثية، وبناء القدرات البشرية، وتأهيل الكوادر، إلى جانب المشاركة المتبادلة في الفعاليات والمؤتمرات.
وتتضمن الاتفاقية تشكيل فريق عمل مشترك يتولى متابعة تنفيذ بنود التعاون، ووضع خطط تفصيلية، وآليات للتقييم الدوري، وتحديد أولويات التنفيذ وفق الإمكانات المتاحة، لضمان تحقيق الأثر التنموي المستهدف وتعظيم الاستفادة من الموارد والخبرات الوطنية.