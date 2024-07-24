محكمة كويتية ترفض الإفراج عن قاتل زوجته في صحراء السعودية

وفي 9 يوليو الجاري، نشر الأمن العام السعودي، عبر منصة "إكس"، تصريحات للمتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، قال فيها: "إشارة إلى ما تمّ تداوله عن اختفاء مواطنة خليجية في أحد الطرق أثناء عبور الأراضي السعودية برفقة زوجها، فإنه تمّ العثور عليها متوفاة في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل".