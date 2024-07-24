محكمة كويتية ترفض الإفراج عن قاتل زوجته في صحراء السعودية

رفضت محكمة كويتية "الإفراج المؤقت" عن مواطن كويتي متهمٍ بقتل زوجته في صحراء السعودية، ومدَّدت مدة احتجازه، في الوقت الذي ينفي فيه المتهم ما نُسب إليه من اتهامات.
ووفقاً لتقارير كويتية، رفض المتهم جميع الاتهامات التي وُجهت إليه، وأصرَّ على براءته، مشدّداً على أنه لم يرتكب الجريمة.
وقال أمام المحكمة: "لم أقتل زوجتي، وهذا الاتهام غير صحيح، كل ما في الأمر إنني تركتها على قيد الحياة في منطقة "أبو حدرية" الصحراوية بالسعودية، بالقرب من الحدود الكويتية".
من جانبها، قالت أسرة المتهم، إن الأخير يعاني أمراضاً نفسية، وإنه كان يعالج في مستشفى الطب النفسي.
بدأت تفاصيل القضية قبل أسبوعين عندما زعم المتهم، أنه ترك زوجته داخل مرحاض في مطار سعودي، وسافر من دونها؛ ما أثار غضب عائلتها.
وأكّدت الصحيفة أن أقارب الزوجة قدَّموا بلاغاً ضدّ الزوج لدى السلطات المختصّة، ولاحقاً، أعلنت الشرطة السعودية العثور على جثة "مواطنة خليجية" في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل، حيث ترتفع درجات الحرارة في فترة النهار بشكلٍ كبير.
وفي 9 يوليو الجاري، نشر الأمن العام السعودي، عبر منصة "إكس"، تصريحات للمتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، قال فيها: "إشارة إلى ما تمّ تداوله عن اختفاء مواطنة خليجية في أحد الطرق أثناء عبور الأراضي السعودية برفقة زوجها، فإنه تمّ العثور عليها متوفاة في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل".